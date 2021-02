En Wallonie, la vaccination des résidents et du personnel des maisons de repos se termine, celle du personnel des hôpitaux et du personnel et résidents des institutions pour personnes en situation de handicap est actuellement en cours. La phase de vaccination du personnel d’aide et de soins de première ligne démarre ce mardi. Ces différentes étapes seront ensuite suivies par le déploiement de centres de vaccination à destination du grand public, qui accueilleront en premier lieu les personnes de 65 ans et plus.

La Wallonie avait déjà défini l’ensemble des lieux de vaccination fixes : 40 sites avaient été identifiés dont 9 centres majeurs de vaccination et 31 centres de proximité. Il restait à définir les modalités pour couvrir les zones les moins desservies via la mise en place d’antennes de vaccination.

Elles seront implantées à Comines-Warneton,Thuin, Soignies, Anthisnes, Lierneux, Spa, Limbourg, Walcourt, Philippeville, Hastière, Andenne, Gembloux et Bouillon

Ces antennes s’ouvriront dans des locaux couverts qui respectent les normes imposées pour les centres de vaccination. Elles seront ouvertes à la population sur des périodes limitées. Elles disposeront d’1 ou 2 lignes de vaccination en fonction de la population à couvrir et seront gérées selon les mêmes principes de rendez-vous.

Parallèlement à cette étape, la Délégation Covid met au point des procédures pour garantir l’accès à la vaccination aux personnes qui sont en situation de grande difficulté pour se rendre dans un centre de vaccination, fut-il à proximité.

Avec ces nouvelles antennes, le maillage des centres de vaccination est désormais complet sur le territoire wallon et s’élèvera à 53 sites. Ces différents centres, actuellement constitués, ouvriront progressivement leurs portes au public dans le courant de mars (6 ouvrent déjà cette semaine), sous réserve d’une disponibilité suffisante des vaccins.