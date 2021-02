Le Ministre de la Mobilité Philippe Henry vient d’annoncer que cinq lignes TEC Express assureront prochainement une liaison plus directe entre les villes de Wallonie et certains zonings, avec une vitesse commerciale offerte au voyageur de minimum 35 km/h.

Ligne Express Havelange-Hamois-Ciney-Dinant

La ligne Ciney-Dinant a été étendue jusqu’à Havelange en passant par Hamois.

Ce prolongement permettra à minima de doubler le potentiel de travailleurs puisque la liaison Ciney-Dinant captait un potentiel de 552 travailleurs, tandis que le prolongement permet de capter 771 travailleurs supplémentaires.

En semaine, cette ligne bidirectionnelle effectuera trois parcours par sens (à raison d’un parcours toutes les heures) à l’heure de pointe du matin, ainsi que trois parcours par sens à l’heure de pointe du soir.

Le samedi, cette ligne bidirectionnelle effectuera sept parcours aller-retour à raison d’un parcours aller-retour toutes les deux heures entre 6h30 et 19h30.

Le dimanche, cette ligne ne circulera pas.

Les arrêts desservis: Havelange Eglise, Hamois Gare, Ciney Biron, Ciney Gare, Achene Eglise, Sorinnes PAE, Dinant Hôpital saint Vincent et Dinant Gare.

Ligne Gesves – Namur

Cette ligne doit encore faire l’objet d’une étude plus fine afin d’établir l’itinéraire précis, les arrêts et les horaires. Étant donné certains parcours communs avec les lignes 42 et 66, le TEC souhaite profiter de cette nouvelle liaison pour l’intégrer de manière optimale aux lignes déjà existantes.

Cette ligne, unidirectionnelle en heure de pointe et bidirectionnelle en heure creuse effectuerait en semaine, trois parcours à l’heure de pointe du matin vers Namur, et trois parcours à l’heure de pointe du soir au départ de Namur.

De plus, elle effectuerait un aller-retour sur le temps de midi afin de permettre aux travailleurs à horaire variable ou à temps partiel de bénéficier d’une offre de transport en commun relativement complète.

Le samedi, cette ligne principale effectuerait cinq parcours aller-retour afin de « désenclaver » le village de Gesves qui, pour l’instant, ne dispose d’aucune offre de transport en commun le week-end, alors qu’il est situé à proximité de Namur.