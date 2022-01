Cinq personnes ont été interpellées, lundi matin par des policiers de la zone Condroz-Famenne, après un cambriolage commis dans un logement de la rue des Stations à Ciney, indique la zone de police mardi après-midi.

Les policiers ont eu l’attention attirée par un véhicule immatriculé en France, vers 10h00, dans le bas de la ville et l’ont suivi discrètement tout en opérant les premières vérifications par canal radio avec le dispatching central provincial. « Un croisement d’informations renseignait au même moment un vol avec effraction dans la rue des Stations. Par sécurité, il a été décidé d’intercepter ce véhicule hors de l’agglomération à hauteur de la Charlemagne (N97) après avoir fait converger plusieurs patrouilles sur place. Cinq personnes occupaient l’auto prise en chasse. Les interpellations ont eu lieu dans le calme », précise la zone de police. Le butin du cambriolage a été retrouvé dans le véhicule et a pu être restitué aux victimes. Les suspects, quatre hommes et une dame âgés entre 27 et 31 ans, sont originaires du nord de la France. Ils étaient entendus ce mardi par un juge d’instruction qui doit décider de les placer ou non sous mandat d'arrêt.

"La surveillance du centre de Ciney fait l’objet d’une action particulière et ciblée de la police locale depuis l’expression d’un certain sentiment d’insécurité de la population ces derniers temps. Les cambriolages restent une priorité pour la police locale tout comme pour les autorités judiciaires même si les chiffres sont heureusement en baisse constante depuis plusieurs années (- 25 % depuis 2018)", termine la zone.