Le Pont Collard (E411/A4-N90), fermé à la circulation depuis la mi-mars, va être rouvert à la circulation dès ce vendredi en fin de journée. Deux mois plus tôt que prévu. Ce dernier faisait l'objet de travaux de réhabilitation. Le chantier avait été divisé en deux phases. Du 15 mars au début du mois de mai, les ouvriers se sont concentrés sur les murs de soutènement ainsi que sur les rampes. De mai à la mi-septembre, les travaux ont porté sur la réparation du pont. « Concrètement, ces travaux ont permis de réhabiliter cet ouvrage qui supporte la bretelle passant au-dessus de la N90 jusqu’à sa dalle de béton, y compris son étanchéité. Ils ont également visé à réhabiliter des murs de soutènement (décapage des bétons et reconstruction) et à réhabiliter le revêtement des 2 rampes ainsi que de leurs trottoirs et remplacer des glissières de sécurité », indique la Sofico.

© Sofico

Ce chantier représente un budget de plus de €1,9 million HTVA financé par la Sofico.