Depuis octobre dernier, des travaux de réfection complète de trottoirs et de voirie sur l’axe Rogier – Brabant sont en cours.

Bonne nouvelle pour les usagers et usagères, la portion située entre le rond-point des Échasseurs (Square A. Masson) et les rues des Bourgeois et du Lombard sera rouverte à la circulation dès ce samedi 2 avril 2022.