Le chantier de la Place Maurice Servais a démarré début du mois d’août. Pour rappel, le parking à ciel ouvert cédera bientôt sa place à une véritable place publique, dotée d’un kiosque, rendue plus conviviale et pouvant accueillir de futures terrasses.Au vu des travaux et des difficultés de stationner autour de la Place, la Ville de Namur tient à rappeler que des zones de dépose-minute existent à proximité de celle-ci. La Ville de Namur vient en effet d’éditer une carte qui localise les déposes-minute les plus proches de la Place. Il est a noté que le dépose-minute qui était situé sur la Place a, au vu des travaux, été supprimé. Il a néanmoins été remplacé, comme indiqué sur le plan ci-dessous, par deux autres : rue des Echasseurs et rue des Brasseurs.

Certaines règles accompagnent l'utilisation des dépose-minute : "L’emplacement ne peut être utilisé que le temps strictement nécessaire au chargement ou au déchargement du passager ou de la passagère, à défaut d’une amende. Il faut respecter les heures de stationnement dépose-minute précisées sur le panneau. Le piéton ou la piétonne doit attendre la voiture plutôt que l’inverse. Si les zones prévues à cet effet sont saturées, la conducteur ou la conductrice est autorisé·e à utiliser brièvement un arrêt de bus en tête de quai comme dépose-minute.