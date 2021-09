Ce dimanche 12 septembre, Bouge retrouvera sa traditionnelle braderie/brocante. Pour en permettre le bon déroulement, différentes mesures seront d’application.

Du samedi 11/09 à 22h au dimanche 12/09 à 24h, le stationnement des véhicules sera interdit : Chaussée de Louvain, entre l'allée du Moulin à Vent et la rue Saint-Luc ; rue de Sardanson, entre la rue du Sanctuaire et la chaussée de Louvain; allée du Moulin à Vent, entre la chaussée de Louvain et la rue des Ramiers; rue Charles Bouvier, entre l'allée du Moulin à Vent et la rue Florent Delvaux, côté immeubles impairs.

Le dimanche 12 septembre 2021, la circulation des véhicules sera interdite de 6h à 24h : chaussée de Louvain, entre l'allée du Moulin à Vent et la rue des Pitteurs; rue de Sardanson, entre la rue du Sanctuaire et la chaussée de Louvain. Le stationnement des véhicules sera interdit de 10h30 à 12h30 : rue Charles Bouvier, sur une cinquantaine de mètres de part et d'autre du monument érigé à la Wallonie.

Ce dimanche 12 septembre également, Namur accueillera la 32ème édition du Jogging de la Ville de Namur dans son centre-ville et sur les hauteurs de la Citadelle.

La circulation des véhicules sera interdite dans le sens inverse de la course et ce sur toutes les voiries empruntées par celle-ci. Cette interdiction sera effective en fonction de l'importance des groupes de coureurs et cette gestion se fera sous le couvert des signaleurs en place.

De 8h à 13h, le stationnement des véhicules sera interdit : placette du boulevard Frère Orban, sur la bande côté habitation; rue de Bruxelles, entre le Rempart de la Vierge et la rue Lelièvre et de ce côté; rue des Croisiers, entre les rues des Carmes et de Fer, côté rue des Carmes.

De 8h à 14h : le stationnement et la circulation des véhicules seront interdits rue de Fer; la circulation des véhicules sera interdite rue Emile Cuvelier, entre la rue Pepin et les 4 Coins (excepté circulation locale de la Venelle des Capucins et véhicules du TEC); le sens de circulation de la rue des Dames Blanches, entre les rues de Fer et Galliot, sera inversé.

De 9h45 à 13h : la circulation des véhicules sera interdite : boulevard Frère Orban, dans le sens avenue de Stassart – Rempart de la Vierge;

De 11h à la fin de la manifestation : la circulation des véhicules sera interdite : rue du Pont; route Merveilleuse (excepté autocars se rendant chez Delforge, Terra Nova et la Reine Blanche mais uniquement via le rond-point Michel Thonard); rond-point Michel Thonard; avenue Marie d'Artois, dans le sens rond-point Michel Thonard – place du Château de Namur; rue des Carmes.