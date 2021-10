En raison d’un chantier de réfection de voirie à Wépion pour le compte du SPW, la circulation des véhicules sera perturbée route de Saint-Gérard du 7/10 au 30/10.

Pour en permettre le bon déroulement, du 7/10 au 30/10, route de Saint-Gérard (entre le n°103 et la commune Bois-de-Villers), le stationnement sera interdit sur l’entièreté du chantier et la circulation des véhicules sera interdite dans le sens Wépion → Bois-de-Villers.

La circulation restera toutefois possible dans le sens Bois-de-Villers → Namur et une déviation sera mise en place via Profondeville (Burnot). Suivre les déviations par les signalisations mises en place.

Ensuite, pour le bon avancement de la pose d’asphalte finale, la voirie sera complètement fermée et il sera interdit de circuler et de stationner durant deux jours (entre le mercredi 20 et le samedi 30 octobre). Le chantier devrait se terminer le 30 octobre suivant des conditions météo favorables.

Usagers, usagères TEC ? Ceci vous intéresse :

Certaines lignes TEC connaitront des perturbations durant ce chantier.

La ligne 30 sera notamment déviée depuis l’arrêt Namur Gare des bus.

Tenez-vous informé·e·s via www.letec.be