Le 16e festival du cirque de Namur aura lieu du 30 octobre au 7 novembre dans un chapiteau sur l'Esplanade de la Citadelle, a communiqué l'organisateur Emmanuel Horwood. Après une année de pause en raison de la crise sanitaire, un nouveau chapiteau accueillera le traditionnel festival du cirque de Namur pendant le congé de Toussaint, du 30 octobre au 7 novembre.

"Un chapiteau d'accueil modernisé et plus vaste afin de recevoir plus chaleureusement le public", a indiqué l'organisateur Emmanuel Horwood lundi soir.

Au programme: des numéros d'équilibre, de trapèze, d'acrobatie, de jonglerie ou encore de cavalerie par des artistes venus du monde entier.

Parmi eux, la troupe canadienne Catwall, Alan Sulc et Robi Berousek qui ont été récompensés au Festival du Cirque de Monte-Carlo, avec leurs spectacles respectifs.

En 2019, le festival du cirque de Namur avait réuni quelque 23.000 spectateurs. Il avait aussi permis de récolter près de 25.000 euros au profit du Télévie.