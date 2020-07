Le Comité Animation Citadelle a imaginé une saison d’été différente et solid’air (pour solidaire et en plein air). L’objectif premier est de s’adresser aux artistes de chez nous qui étaient sous contrat avec le CAC dans le cadre du programme événementiel. Etant donné la crise sanitaire, le CAC a imaginé, avec eux, des moments d’évasions culturelles.

Le principe est d'inviter, chaque week-end du mois d’août, le public à s'évader en spectacles, musiques et émotions. Les représentations auront lieu en plein air sur gradins sur la prairie supérieure de Terra Nova, et au Théâtre de Verdure lieux magiques, propices à l’évasion.

Un premier week-end événementiel est ainsi programmé avec la troupe des Baladins du Miroir les samedi 8 et dimanche 9 août, avec son spectacle RE’SORS, un cabaret itinérant. 2020 est l’année des 40 ans d’existence de cette compagnie, des 20 ans des Bonimenteurs et des 20 ans de la compagnie suisse les Artpenteurs.

Gaspar Leclère et son équipe ont décidé de fêter quoi qu’il arrive cet anniversaire en proposant une représentation adaptée au contexte Covid-19 de ces festins. Une manière de marquer le coup avant de remettre la réalisation concrète de cette fête anniversaire postposée en 2021.

C’est ainsi que les Baladins reviennent à la Citadelle avecune création originale et unique mise sur pied durant la période de confinement, désirant se jouer des contraintes imposées par les différentes règles sanitaires dictées par la pandémie. Une manière de prendre du recul face à l’actualité et d’amener à la réflexion.

Chaque groupe sera pris en charge par des comédiens qui, avec humour et bienveillance, emmèneront le public sur un parcours bucolique traversant la Citadelle. Depuis la voûte de Thian jusqu’à Terra Nova, les spectateurs seront invités à se désaltérer (self-terroir Made In Namur) au son des Baladines et de leur tour de chant « chansons-nous les idées ».

Plusieurs performances artistiques de courte durée rythmeront le parcours dans un joyeux mélange de théâtre, contes, danses et musiques. Lors de l’achat du ticket, l’option est proposée de soutenir les artistes en versant par tranches de 5 euros supplémentaires sur le prix du ticket de base. La somme récoltée sera intégralement versée aux artistes soutenus.

Informations pratiques :

- Les samedi 8 et dimanche 9 août; 3 départs par jour : 14h, 15h30 et 17h. Durée : 2h30. Prix : adultes 15€ ; enfants (6-18 ans) 5€ ; gratuit en dessous de 6 ans

- Sur réservation obligatoire : https://citadelle.namur.be ou dans les Night&Day Presse. Clôture des ventes le vendredi précédant le spectacle. Renseignements : 081 24 73 70

- Port du masque fortement conseillé. Lieu de départ : accueil touristique sur l’Esplanade de la Citadelle