La saison touristique reprendra avec les traditionnelles visites guidées des souterrains en sons et lumières, le tour commenté en train touristique et la visite du Centre du Visiteur Terra Nova. Le Made in Namur sera également ouvert le vendredi, le samedi et le dimanche. Les fêtes d’anniversaire pour enfants pourront être organisées. Les guides de la Citadelle seront là pour vous faire (re)découvrir l’histoire du site et ses nombreuses activités.

Par ailleurs, une nouvelle visite guidée intitulée « la Médiévale » sera au programme. Cette visite guidée se déroulera principalement en extérieur et permettra au public de tout savoir sur le Moyen Age à la Citadelle. Lors de celle-ci, les participants auront également l’occasion de se rendre dans des lieux insolites habituellement fermés au public comme le vieux puits, le château des Comtes et le jardin d’inspiration médiévale. Des carnets de balades seront aussi accessibles à l’accueil touristique et permettront aux visiteurs de se promener librement sur le site.

Le port du masque est vivement recommandé. Il est obligatoire (dès 12 ans) lors de la visite guidée des souterrains et le tour en train. L’accès aux visites se fera uniquement sur réservation au préalable via le site Internet de la Citadelle ou par téléphone au 081 24 73 70. Toutes les mesures sanitaires seront prises pour que chacun puisse effecteur sa visite dans le respect des normes édictées (désinfection des tablettes et des audioguides après chaque usage, mise à disposition de gel hydroalcoolique, sens de la visite adapté…).

En pratique :

Horaire des visites pour individuels, tous les jours 7 jours sur 7.

· Centre du visiteur Terra Nova

Visite libre (audioguide à disposition, désinfectés à chaque utilisation) : un départ toutes les demi-heures (premier départ à 10h15 et dernier départ à 17h15)

· Visite guidée des souterrains :

Durée de la visite 1h15 maximum

3 départs : 14h en Français ; 15h30 en Néerlandais ; 17h en Français





· Visite guidée « la Médiévale »

Durée de la visite 1h30

1 départ : 10h30 – Français





· Tour commenté en train touristique

Durée de la visite 25 minutes

Un départ toutes les heures, premier départ 10h30, dernier départ 17h30 (pas de départ à 12h30)





Le self-service de produits de terroir « Made in Namur » est accessible les vendredis, samedis et dimanches.

Une vaste terrasse extérieure a été déployée dans le respect des règles de distanciation.

Pour les groupes, les visites se font obligatoirement sur réservation au préalable : pour maximum 20 personnes par groupe (accompagnant compris).

En ce qui concerne les chasses aux trésors pour les anniversaires des enfants, une salle de goûter leur sera spécialement dédicacée.

Pour rappel, la route Merveilleuse étant en travaux l’accès à Terra Nova se fait uniquement via l’Esplanade jusqu’au 12 juillet inclus. Parking gratuit à Terra Nova.

Infos : 081 24 73 70 ; https://citadelle.namur.be