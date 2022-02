A l’occasion du Carnaval, le Comité d'Animation de la Citadelle de Namur organise une activité spéciale destinée aux enfants âgés de 6 à 12 ans. Elle se déroulera les lundi 28/02, mardi 01/03 et jeudi 03/03 à 14h30.

Les enfants sont invités à venir déguisés pour un voyage à travers le temps à la découverte de l’histoire de Namur et de la citadelle. Munis d’un audioguide (spécial enfants), ils visiteront le Centre du Visiteur Terra Nova en écoutant les commentaires de Thomas, un ancien soldat. Les parents disposeront d’un audioguide avec un commentaire conçu pour les adultes. Munis de cadres, ils pourront également poser dans les salles comme s’ils étaient une œuvre du musée. Un guide déguisé en Vauban leur remettra une photo souvenir. Mais apprendre, ça creuse… Un goûter 100% local à emporter leur permettra de reprendre des forces à la fin de l’activité. Une manière ludique et originale d’apprendre, en famille, l’histoire de la ville et du site.

Informations utiles :

Les lundi 28/02, mardi 01/03 et jeudi 03/03 à 14h30.

Au Centre du Visiteur Terra Nova (Route Merveilleuse, 64 - 5000 Namur).

Pour les 6-12 ans.

Accompagnants obligatoires.

Prix : 8€ pour tous. Le prix comprend la visite, le goûter et la photo souvenir.

Sur réservation au 081 24 73 70.

https://citadelle.namur.be ; info@citadelle.namur.be