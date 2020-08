Le Comité animation Citadelle a imaginé une saison d’été différente et "solid’air". L’objectif premier est de soutenir malgré la crise les artistes de chez nous qui étaient sous contrat avec le CAC dans le cadre du programme estival. Il a donc été imaginé avec eux des moments d’évasions culturelles, avec le port du masque et les distances pour la sécurité de chacun.

Les représentations auront lieu en plein air sur gradins (excepté le week-end dédié aux Baladins du Miroir qui est itinérant) sur la prairie supérieure de Terra Nova, et au Théâtre de Verdure lieux magiques, propices à l’évasion. Les réservations sont obligatoires et la jauge de public limitée afin de participer en toute sécurité à des moments riches en émotions.

8 et 9 août: les Baladins du Miroir

La Compagnie des Baladins du Miroir devait prendre possession du site de la Citadelle de Namur dans le cadre de l’événement « Festins forains ». 2020 est l’année des 40 ans d’existence de cette compagnie, des 20 ans des Bonimenteurs et des 20 ans de la compagnie suisse les Artpenteurs. Gaspar Leclère et son équipe ont décidé de fêter quoi qu’il arrive cet anniversaire en proposant une représentation adaptée au contexte Covid-19 de ces festins. Une manière de marquer le coup avant de remettre la réalisation concrète de cette fête anniversaire postposée en 2021.

C’est ainsi que les Baladins reviennent à la Citadelle avec un cabaret itinérant « RE’SORS », une création originale et unique mise sur pied durant la période de confinement, désirant se jouer des contraintes imposées par les différentes règles sanitaires dictées par la pandémie. Une manière de prendre du recul face à l’actualité et d’amener à la réflexion.

Chaque groupe sera pris en charge par des comédiens qui, avec humour et bienveillance, emmèneront le public sur un parcours bucolique traversant la Citadelle. Depuis la voûte de Thian jusqu’à Terra Nova, les spectateurs seront invités à se désaltérer (self-terroir Made In Namur) au son des Baladines et de leur tour de chant « chansons-nous les idées ». Plusieurs performances artistiques de courte durée rythmeront le parcours dans un joyeux mélange de théâtre, contes, danses et musiques.

15 et 16 août: l’équipe du Théâtre Jardin Passion

Déjà présent à de nombreuses reprises sur la Citadelle de Namur avec la pièce "Marie Tudor", le théâtre revient sur le site dans le cadre de la programmation « Menu de plein air » de ce mois d’août.

Au programme du week-end: la Foire aux impros est un retour à l’essence du théâtre, une rencontre entre comédiens et public qui construisent ensemble une histoire unique où se mêleront humour et situations délirantes; Le groupe de musique « Los Pépés » qui fait la part belle à la chanson française en abordant des thématiques actuelles mêlées d’un brin d’humour noir; et enfin, "L’ouest solitaire" emmènera les spectateurs dans une comédie où règnent ironie, humour noir et personnages issus de l’Irlande profonde.

Le pitch? Dans l’Irlande profonde Coleman et Valene, deux frères minables, sont confinés ensemble pour un certain temps dans la caravane familiale. Le premier est violent et colérique, le second calculateur et égoïste. Ils se nourrissent uniquement de chips et de whisky coupé. Leur père vient de mourir d'une balle logée dans la tête. Un stupide accident. A priori. Les seuls à venir rythmer leur quotidien, sont le père Welsh, un jeune curé errant dans ce bled, totalement dépassé par les événements, et Girleen, une jeune fille provoc’ qui vivote en vendant de l’alcool frelaté. Ambiance ! Car qu'elle soit verbale ou physique, la violence semble être le seul langage que ces deux frères aient reçu en héritage.

22 et 23 août: la musique s’invite à la Citadelle

Ce weekend fait la part belle aux artistes musicaux issus du terroir namurois. Pour mettre sur pied un tel événement, le CAC a décidé de faire appel à ses différents partenaires : le CAVEMA pour la partie classique - les Festivals de Wallonie et Panama asbl pour la partie musique moderne. Place à la musique dans tous ses états : classique, rock, bass drum, etc. Le public sera invité à voyager entre la scène du Théâtre de Verdure et celle de la prairie supérieure au son des notes de guitare, des chants et des rythmes des batteries. Deux jours qui feront la part belle à de nombreux talents namurois. Deux scènes se trouvent au théâtre de Verdure et sur la prairie supérieure. Chaque cocnert dure 45 minutes.

Programmation du samedi 22 août

13h00 : Choeur de chambre de Namur-Team Namur (Théâtre de Verdure)

14h15 : Prima Nocta (Prairie supérieure)

15h30 : Quatuor Claves (Théâtre de Verdure)

16h45 : Dresscode (Prairie supérieure)

18h00 : Choeur de chambre de Namur, Team Bruxelles (Théâtre de Verdure)

19h15 : Glauque (Prairie supérieure)

Programmation du dimanche 23 août

13h00 : Choeur de chambre de Namur-Team Liège (Théâtre de Verdure)

14h15 : Sphère Trio (Prairie supérieure)

15h30 : Dixit (Théâtre de Verdure)

16h45 : Jane Doe (Prairie supérieure)

18h00 : Kava-Kava (Théâtre de Verdure)

19h15 : Winter Woods (Prairie supérieure)

29 août et 30 août: focus sur les familles et enfants (à partir de 6 ans).

11h: Bavar, le passeur d’histoires

Déjà présent lors des Médiévales en 2018, ce conteur à la langue bien pendue devait à nouveau réjouir petit et grand de sa présence lors des Médiévales 2020 avec son nouveau spectacle "Voyage, un conte dont vous êtes les héros". Ce spectacle renvoie aux vieux livres d’histoires où chacun incarnait un héros devant lequel se présentaient plusieurs directions possibles. Dans ce voyage un peu particulier, le spectateur se voit plonger dans la peau du héros (ou de l’héroïne) et placer à la croisée de plusieurs chemins. Au public de décider lequel emprunter, pour le meilleur ou le pire… A la fois sombre, comique, gai ou triste, accueillant des personnages multiples et variés, ce conte dépoussière les mythes et légendes.

14h: animations musicales par la Maisnie Hellequin

Habillés de tenues issues des traditions médiévales, parlant l’ancien François, ces musiciens venus d’un autre temps vous emporteront quelques siècles en arrière aux sons de leurs mélodies. Armés de vielle à roue, de cornemuse, de la Nyckelharpa et de Davül (tambour), cette étrange formation a décidé de perpétuer les musiques traditionnelles ancestrales de cette époque riche en histoire, en contes et en légendes. Ils sont déjà venus à plusieurs reprises lors des Médiévales de la Citadelle pour faire résonner les murailles par leurs sonorités originales. La sortie de leur nouvel album, sur le thème annonciateur de la peste, prévu initialement pour les Médiévales 2020, a malheureusement dû être reportée à une date ultérieure.

15h: la Compagnie des Poupons terribles

La Compagnie Poupons Terribles a pris naissance en 2016 lors des Médiévales de la Citadelle. Tout droit sortis de l’imagination saugrenue de deux personnages aux esprits loufoques, Jaï Cassart et Julie Carroll, cette compagnie a depuis lors remporté de nombreux prix, dont notamment le prix "Coup de coeur - Théâtre et spectacle de rue" du Salon Fous d’Histoires de Compiègne en 2016. Ils reviennent avec leur premier spectacle, créé spécialement pour la Citadelle : « Pro-Jacq ». C’est sous les traits de Hugues et Guerrtrude que nos deux lurons ont décidé de partir en campagne. Ils n’ont qu’un seul objectif : mener le peuple à la RE-VO-LU-TION! C’est ainsi que tambour battant, ils mèneront le combat, emplis de belles intentions... pour leurs propres intérêts évidemment.

Informations et réservations: https://citadelle.namur.be/fr/evenements