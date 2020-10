Malgré les mesures sanitaires, la Citadelle de Namur maintient son événement phare de l'automne, Halloween à la Citadelle. Mais celui-ci sera réduit de quatre à deux jours les 31 octobre et 1er novembre et sa jauge revue à la baisse, ont annoncé jeudi les organisateurs de l'événement. "Cet événement qui a rassemblé plusieurs milliers de personnes l'année dernière est organisé d'une façon différente en raison de la crise sanitaire et ne pourra accueillir que 600 personnes par jour", a précisé Christine Laverdure, directrice du Comité Animation Citadelle.

Les spectateurs seront guidés par un acteur grimé à l'effigie du Joker, l'ennemi de Batman, d'une saynète à l'autre. Elles se dérouleront en extérieur mais dans le respect des distances sanitaires.

D'autres spectacles seront organisés en plein air pour continuer à faire vivre le site comme "L'ouest solitaire", une pièce de théâtre en plein air, une croisière nocturne sur le thème de la Citadelle, des balades aux flambeaux...

Autre événement phare de l'automne organisé à la Citadelle de Namur: le Festival International Nature Namur qui tiendra du 9 au 18 octobre sa 26e édition mais la première à la Citadelle et au Delta.

"L'organisation sera adaptée pour respecter toutes les mesures sanitaires mises en place: multiplication du nombre de séances avec une capacité d'occupation réduite, moins d'expositions en intérieur compensées par une augmentation des expositions en extérieur, un Village Nature modifié", explique le président de l'événement Tanguy Dumortier.

Le programme des projections, expositions et animations se trouve sur www.festivalnaturenamur.be.