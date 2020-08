A la citadelle de Namur, ce week-end des samedi 29 et dimanche 30 août est dédié plus particulièrement à l’Histoire, avec des spectacles pour petits et grands, une programmation adaptée plus particulièrement aux familles. L’occasion de découvrir des représentations qui auraient dû avoir lieu lors des Médiévales de la Citadelle ou encore de plonger dans les couloirs du temps avec humour, magie et pédagogie.

Samedi 29 août :

Bavar, le passeur d’histoires (alias Thomas Midrez) a plusieurs cordes ou plutôt cuillères à son arbre pour raconter des histoires. Déjà présent lors des Médiévales en 2018, ce conteur à la langue bien pendue devait à nouveau réjouir petits et grands de sa présence lors des Médiévales 2020 avec son nouveau spectacle « Voyage, un conte dont vous êtes les héros ». Ce spectacle familial ouvert à tous à partir de 6 ans vous renvoie aux vieux livres d’histoires où chacun incarnait un héros devant lequel se présentaient plusieurs directions possibles. Dans ce voyage un peu particulier, le spectateur se voit plonger dans la peau du héros (ou de l’héroïne) et placer à la croisée de plusieurs chemins. Au public de décider lequel emprunter, pour le meilleur ou le pire… A la fois sombre, comique, gai ou triste, accueillant des personnages multiples et variés, ce conte dépoussière les mythes et légendes. Comment finira l’histoire? Un seul moyen de le savoir : choisir un chemin et avancer! Début du spectacle à 11h00 - Durée : 50 minutes.

A 14h, animations musicales par la Maisnie Hellequin (gratuit). Habillés de tenues issues des traditions médiévales, parlant l’ancien François, ces musiciens venus d’un autre temps vous emporteront quelques siècles en arrière aux sons de leurs mélodies.

A 15h, spectacle « Pro-Jacq », par la Compagnie Poupons Terribles. La Compagnie Poupons Terribles a pris naissance en 2016 lors des Médiévales de la Citadelle. Tout droit sortis de l’imagination saugrenue de deux personnages aux esprits loufoques, Jaï Cassart et Julie Carroll, cette compagnie a depuis lors remporté de nombreux prix, dont notamment le prix « Coup de coeur - Théâtre et spectacle de rue » du Salon Fous d’Histoires de Compiègne en 2016. Ils reviennent avec leur premier spectacle, créé spécialement pour la Citadelle : « Pro-Jacq ». C’est sous les traits de Hugues et Guerrtrude que nos deux lurons ont décidé de partir en campagne. Ils n’ont qu’un seul objectif : mener le peuple à la révolution C’est ainsi que tambour battant, ils mèneront le combat, emplis de belles intentions... pour leurs propres intérêts évidemment. Début du spectacle à 15h00 - Durée : 45 minutes.

Dimanche 30 août :

Spectacle « Namur au Grand siècle » La compagnie de la Licorne, dirigée par Isabelle Mahy, avait été sélectionnée pour prendre en charge la partie campements de reconstitutions historiques lors des Médiévales de la Citadelle 2020. Cette compagnie médiévale possède son « pendant » 17e siècle, à savoir la compagnie aux Tricornes (1680-1710). Afin de varier les spectacles proposés et ne pas répéter les animations qui seront mises en place lors des Médiévales 2021, c’est donc cette compagnie mettant en valeur le Grand Siècle que les spectateurs auront le plaisir de découvrir. Les spectateurs seront invités à découvrir la vie quotidienne des hommes et des femmes d’une compagnie bourgeoise namuroise du 17e siècle à travers un spectacle où se mélangeront escrime, jonglerie, duels, anecdotes croustillantes, grands personnages de l’époque, milices bourgeoises, etc. Ce spectacle proposé par la compagnie aux Tricornes mêlera explications pédagogiques et art du combat avec une bonne dose d’humour. Des combats de capes et d’épées auront lieu pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Début du spectacle à 14h - Durée : 1h.

Spectacle « Rodomontades » La Vivre en Fol Cie est née en 2013, à Avignon, de la rencontre de deux comédiens à l’imagination débordante : Manon Romain et Barnabé Henri. Soutenue par les Baladins du Miroir, dont une des fondatrices (Nelle Paxinou) est devenu marraine de la compagnie, la Vivre en Fol Cie s’amuse à mélanger art du théâtre et de la musique dans des spectacles se voulant ouvert aux petits (et grands) enfants de tout horizon. En 2018, la compagnie réalise son plus grand rêve et s’installe à Temploux pour y ouvrir son théâtre « la Templerie des hiboux » (anciennement un cercle de peinture). Il propose une programmation annuelle de spectacles (concerts, théâtre). Avec leur spectacle « Rodomontades », la compagnie revisite les spectacles classiques de cape et d’épées en les transformant en comédie (presque) musicale! Dans une auberge, le « Capitaine », un fanfaron accompagné de son valet, raconte ses aventures et ses actions d’éclat. Entre deux aventures contées, le Capitaine fait la connaissance d’une Demoiselle mystérieuse qui se montre intriguée par ses récits. Est-ce un Cyrano qui raconte ses authentiques exploits? Un Don Quichotte qui confond rêves et réalité? Escrime, comédie, chansons… sont au rendez-vous dans cette aventure où tout s’entremêle dans une joyeuse cacophonie. Début du spectacle à 16h00 - Durée : 1h00.

Informations pratiques : Sur réservation obligatoire : https://citadelle.namur.be ou dans les Night & Day Presse. Lieu : Terra Nova, Route Merveilleuse 64 -5000 Namur (accès via l’Avenue Jean 1er) et parking sur l’Esplanade. Tarif: adulte 15€ par spectacle ; Pass « 2 spectacles » 25€ ; enfants (6-18 ans) 5€ ; gratuit en-dessous de 6 ans. Prévoir une tenue adaptée aux conditions de plein air ; parapluies et chiens non autorisés dans les gradins. Le self-terroir "Made in Namur" sera ouvert aux spectateurs (boissons et petite restauration). Contact : 081/24 73 70.