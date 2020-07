Après avoir été séduits par la magie des lieux lors du tournage du clip vidéo de promotion de la Citadelle, la pianiste Stéphanie Salmin et le chanteur baryton Kamil Ben Hsaïn Lachiri ont eu le souhait de raconter, en musique, le lien qui existe entre eux et leur attachement à la ville de Namur.

Les deux artistes ont donc proposé la création originale d’un concert commun en plein air, qui aura lieu le mardi 14 juillet 2020 à 21h au cœur du domaine de Terra Nova (prairie supérieure). Ils interpréteront en duo des œuvres des grands airs d’opéras bien connus du Barbier de Séville (Rossini), de Don Giovanni (Mozart) en passant par des airs plus « légers » comme I got plenty o Nuttin (Gershwin). Le comité d'animation de la citadelle indique : "Que vous soyez mélomanes avertis ou non, le programme et la mise en scène du concert sont tels que vous ne pourrez qu’être conquis…Un concert en plein air au cœur du magnifique domaine de Terra Nova qui s’annonce exceptionnel !"

Le concert aura lieu dès 21h sur gradins. Accès et parking à Terra Nova, Route Merveilleuse 64, 5000 Namur. Réservation obligatoire. Tickets disponibles dans les Night & Day Presse du 03 au 13 juillet 2020 à midi et en ligne sur https://citadelle.namur.be/fr/evenements. Tarif : 15€ par personne. 5€ pour les 6-18 ans et gratuit en dessous de 6 ans. Tarif « Solid’Air » : lors de l’achat de votre ticket, l’option est proposée de soutenir les artistes en versant un supplément par tranches de 5 euros supplémentaires sur le prix du ticket de base. La somme récoltée sera intégralement versée aux artistes.

Renseignements au 081 24 73 70 ; https://citadelle.namur.be. Attention, en raison des dispositions sanitaires, le nombre de places est limité. Prévoir une tenue adaptée aux conditions climatiques en soirée ; pas de parapluies autorisé dans les gradins. Le self-terroir « Made in Namur » sera ouvert aux spectateurs en fin de concert (boissons, petite restauration).

Visionnez le clip de promotion ici : https://citadelle.namur.be/fr/videotheque