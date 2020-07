Quinze jours après cette reprise, Christine Laverdure, directrice du comité d'animation de la citadelle (CAC), est positive et dévoile les premiers chiffres. "Les visites des sous-terrains se font sur réservation. Pour la dernière quinzaine de juin, les chiffres sont similaires à ceux de 2019, malgré une jauge qui est passée de 30 à 15 personnes, nous avons accueilli environ 500 visiteurs. Sans surprise, les visiteurs sont à 80% des Belges et à 77% des Wallons. Les étrangers que nous accueillons sont pour la majorité des Français."

Anne Barzin, présidente du CAC, évoque cette reprise."Au niveau pratique, cette reprise est marquée par l'arrivée de fléchage, de plexiglas, de gel hydro-alcoolique, ...Nous avons réalisé de nouvelles photos de la citadelle et un millier d'affiches destinées à en faire la promotion et à montrer que l'on peut aussi s'évader près de chez soi."

Une nouvelle visite guidée intitulée « la Médiévale » est au programme. Celle-ci se déroule principalement en extérieur et permet au public de tout savoir sur la vie au Moyen Age à la Citadelle. Les participants ont également l’occasion de se rendre dans des lieux insolites, habituellement fermés au public comme le vieux puits, le château des Comtes et le jardin d’inspiration médiévale. Des plans de balades sont aussi accessibles à l’accueil touristique et permettent de se promener librement sur le site.

En collaboration avec le Club de marche « Les Spitants de Namur ASBL » (organisateurs namurois d’une marche qui passe chaque année depuis plus de 20 ans à la Citadelle), le CAC propose deux randonnées pédestres avec départ et retour à Terra Nova. La première d’une durée de 50 min (2 km) vous fera découvrir le haut de la Citadelle en passant par le Théâtre de Verdure, le parc du Château de Namur (jardin des senteurs), le Pavillon, la voûte de Thian… La seconde de 2 heures (5 km) vous emmènera vers la Meuse et ses charmes : le Casino, le parc de La Plante, les rives de Jambes, la magnifique nouvelle passerelle « l’Enjambée », le Parlement wallon et vous remonterez à l’assaut de la Citadelle par la spirale du temps passant à côté de la tortue « Searching for Utopia » Ces balades seront offertes à l’accueil de Terra Nova.

Un nouveau plan de découverte du site de la Citadelle sera vendu à l’accueil du Centre du Visiteur au prix de 1 €. Ce plan permet une découverte libre, sans guide, du site à son propre rythme. Il retrace brièvement l’Histoire de la Citadelle et propose deux itinéraires de balade (un court de +/- 45 min. pour les personnes à mobilité réduite et avec poussettes et un long de +/- 1h30). Il permet d’identifier presque tous les bâtiments, leur date de construction et leur fonction. Quatre versions sont disponibles : en français, anglais, néerlandais et allemand.

Toujours dans un souci de promouvoir ses activités le plus efficacement en cette période de relance, le CAC a produit un clip vidéo alliant musique et danse. Le concept est de réunir des artistes namurois qui participent par leur talent au rayonnement de la ville. Sont mis en scène, une pianiste, un chanteur lyrique et une danseuse dans un style contemporain afin de mélanger les genres et de présenter la Citadelle de manière artistique et originale. La prestation des artistes fut filmée avec une caméra au sol et un drone, mettant également en valeur la Citadelle et ses magnifiques panoramas. La musique choisie est le chant Panis Angelicus, de César Franck, compositeur belge du 19ème siècle. Les artistes sont : Stéphanie Salmin au piano, Kamil Ben Hsaïn Lachiri au chant, alors que Maëlle Hubin danse

Le lien vers la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=oPKZeK9Zx50