Le Comité d'animation de la Citadelle de Namur organise une balade aux flambeaux en nocturne qui se déroulera les vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 février. Les balades aux flambeaux à la citadelle de Namur sont des créations inédites alliant mise en scène et Histoire.

Les organisateurs indiquent : " Fin du 17e siècle, Namur et sa citadelle sont le théâtre de deux grands sièges : 1692 et 1695. D’un côté c’est l’Europe et de l’autre la France... Revivez la rencontre de Coehoorn et Vauban, deux ingénieurs militaires au sommet de leur art. Autour de la dégustation de vins locaux, ces deux grands rivaux vous relateront la défense et la prise de Namur et se laisseront aller à quelques confidences. L’un aime creuser, l’autre tirer, deux approches militaires différentes, mais un amour commun pour le vin. Un ch’ti canon ?".

Les balades aux flambeaux organisées par le CAC prennent leur départ du Centre du Visiteur Terra Nova à la citadelle. La participation se fait uniquement sur réservation au préalable, en contactant le 081 24 73 70.

Informations utiles :

Prix : 15€/adulte ; 7€/enfant.

Départs du Centre du Visiteur Terra Nova, Route Merveilleuse 64 - 5000 Namur.

Les vendredi 11 et samedi 12 février 2022 à 19h et 21h les 2 jours (au choix) ; le dimanche 13 février 2022 à 18h et 20h (au choix).

Durée : 1h30.

Sur réservation au 081 24 73 70. Covid Safe Ticket obligatoire.

https://citadelle.namur.be