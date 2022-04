Le Comité d'Animation de la Citadelle de Namur organise des visites guidées thématiques chaque premier dimanche du mois (excepté en juillet) jusqu’en septembre. Celles-ci sont théâtralisées et construites autour d’une thématique différente pour chaque édition. Le dimanche 1er mai, plongez dans l’univers de Jean 1er de retour sur ses terres.

Le Comte Jean Ier, surgissant du passé, emmènera son public à la découverte de ce que fut son château et le comté au XIVe siècle. Il évoquera ses ancêtres et ses descendants directs, tout en accédant à l’ancien logis comtal ou au vieux puits. Enfin, il parlera de ses relations avec la ville ou ses voisins et détaillera les différentes parties du château à cette époque… Une manière originale de (re)découvrir le site de la citadelle seul, entre amis, en famille.

Sur réservation (obligatoire) au 081 24 73 70. Le dimanche 1er mai à 11h au départ du Centre du Visiteur Terra Nova (Route Merveilleuse 64, 5000 Namur). Durée : 1h30. Tarifs :8€ adultes, 6€ enfants (6-18 ans); o€ (- 6ans). Infos : https://citadelle.namur.be