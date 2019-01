Namur Le chanteur d’origine roumaine tente sa chance àaprès s’être installé à Namur par amour.

Cela ne fait pas deux ans que Claudiu vit à Namur. "J’y suis venu par amour, pour suivre mon partenaire Kevin", souligne le jeune homme qui travaille comme commis de cuisine dans le restaurant Vivo, rue du Président. Un job alimentaire qu’il est ravi d’exercer, d’autant plus qu’il s’entend bien avec ses patrons. Mais il ne désespère pas de percer dans la musique.

"En Roumanie, je vivais dans une grande ville près de la Moldavie. J’ai étudié le chant pendant 4 ans puis j’ai abandonné car je voulais travailler. Ici à Namur, j’ai repris des cours et je travaille beaucoup avec ma prof de chant", raconte celui qui avait aussi tenté sa chance à The Voice Roumanie. "Là, je ne suis pas arrivé jusqu’aux blinds. J’espère que j’y arriverai ici en Belgique. Je vise surtout les équipes de Typh Barrow et Slimane. Je connais moins bien Vitaa et Matthew, même si mon compagnon m’a un peu tout expliqué avant l’audition."

Une audition pour laquelle Claudiu, 22 ans, était particulièrement stressé. À tel point qu’il s’est évanoui avant d’entrer en scène. "J’étais dans un petit local derrière le studio avec le coach vocal, en train de faire des exercices pour préparer ma voix quand je suis tombé dans les pommes. Heureusement, ça n’a duré que quelques secondes", se souvient-il avec émotion.

Claudiu a des goûts musicaux plutôt anglo-saxons et soul. Normal : sa langue maternelle n’est pas le français. Il aime Michael Bublé, Christina Aguilera, Lady Gaga… "J’aime bien les chansons romantiques en général. Côté français, je connais surtout les grandes voix comme Jacques Brel ou Edith Piaf", donne-t-il en exemple.

S’il est arrivé à Namur par amour, Claudiu est aussi tombé amoureux de la ville. "C’est une ville calme et souriante, moins froide que Charleroi, par exemple. En tout cas, c’est ce que je ressens. Je me suis fait des amis ici, je me suis construit une belle vie, je n’ai pas envie de quitter un jour Namur. Et puis j’adore les petites boutiques du piétonnier", avoue celui qui passe devant chaque jour.

Ce mardi soir, il va tenter de séduire les coachs de The Voice av ec "Feeling Good " façon Michael Buble.

M.V.