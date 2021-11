La ville de Namur s’était engagée, en juin 2020, à consulter un panel de citoyens et d’experts concernant les mesures à prendre dans le cadre du Plan Air Climat Energie 2030, et d’adopter ce plan en fonction des objectifs précités. "Le travail de co- construction entre les citoyens et la Ville de Namur en vue de rédiger le futur plan Air-Climat-Energie 2030 démarre", indique la Ville de Namur.

Vingt panélistes et dix suppléants ont été tirés au sort le 20 octobre dernier pour intégrer ce "panel citoyen pour le climat" à l’échelon local. Ils illustrent, le mieux possible, la diversité des personnes qui résident à Namur, avec la volonté d’une légère surreprésentation des jeunes. Tous se sont rencontrés pour la première fois lors de l’inauguration, ce mercredi 10 novembre. Pour Charlotte Mouget, échevine de la transition écologique, "il est nécessaire de réagir aux défis environnementaux et de développer des actions qui répondent aux besoins des citoyennes et citoyens namurois en matière de transition écologique."

La gestion du panel et l’animation des ateliers ont été confiées à un opérateur spécialisé en dialogue citoyen, écoconso. Les panélistes participeront, au total, à un maximum de 9 ateliers d’une journée qui s’étaleront jusqu’au mois de juin 2022, mois de clôture des travaux. Chaque atelier sera dédié à une thématique liée au climat : alimentation durable, énergie renouvelable, mobilité, etc. Ils devront établir une série de propositions concrètes pour faire face aux changements climatiques à l’échelon local. "Ils s’informeront, débattront et prépareront des projets de mesures permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre des différents acteurs présents sur le territoire dans le cadre du futur Plan Air Climat Energie 2030 (PACE). Concrètement, cela signifie que les avis et recommandations des panélistes contribueront à éclairer le Collège communal et à alimenter l’élaboration d’un plan local d’actions climatiques. Le résultat du travail du panel est très attendu par la Ville de Namur : des représentants du panel citoyen présenteront leurs recommandations au Collège communal une fois les travaux achevés, et chaque proposition sera étudiée attentivement. Elles seront ensuite analysées et triées sous forme de tableau de priorisation des mesures retenues."

Pour rappel, une "motion visant à amplifier la transition écologique de Namur Capitale" a été votée par le Conseil communal le 23 juin 2020. Elle prévoit de "s’inscrire dans l’objectif wallon d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, tout en se fixant comme objectif de diminuer de 55 % la production de gaz à effet de serre d’ici 2030 (par rapport à 1990)".