La Clinique Saint-Luc Bouge a collaboré avec Opal Solutions pour digitaliser sa gestion de la crise du COVID-19 et communiquer avec Sciensano.

La crise du Coronavirus a mis en lumière le besoin de digitalisation des hôpitaux pour faciliter la communication entre les différents acteurs : Sciensano demandait un reporting quotidien du nombre d’entrées / sorties / décès. Une startup louvaniste est venue assister avec efficacité la Clinique Saint-Luc Bouge dans cette tâche.

Quelques semaines après le début de la crise du COVID-19 en Belgique, la Clinique Saint-Luc Bouge a lancé une collaboration avec la startup Opal Solutions. Adrien Dufour, Directeur du Département Infirmier Paramédical & Services associés de la Clinique Saint-Luc Bouge : “Nous nous sommes appuyés sur leur outil moderne qui nous a facilité la gestion de la crise.” L’hôpital disposait d’une véritable tour de contrôle à jour. Le management de l’hôpital pouvait s’appuyer sur des informations fiables et vérifiées pour prendre ses décisions. Cette collecte et cette centralisation d’informations ne nécessitait pas une intervention à un moment précis et permettait ainsi de composer avec les aléas de la crise à laquelle devaient faire face les hôpitaux. La direction et la cellule COVID, via leur vue en temps réel, pouvaient donc décider de la bonne répartition des patients et des ressources nécessaires à leur prise en charge.

L’automatisation de l’envoi de données a répondu à une problématique de terrain : Sciensano demandait chaque jour un suivi des entrées, sorties et décès. Les directions infirmières étaient sollicitées quatre fois par jour pour obtenir des informations complètes et vérifiées. La solution mise en place a donc permis de gagner de précieux moments en facilitant le travail des directions infirmières dans une période compliquée.

Cette solution a été mise sur pied par Opal Solutions gratuitement, dans un but de contribuer à la lutte contre le COVID-19. Xavier Rouby, CEO d’Opal Solutions : “Nous collaborons au quotidien avec des hôpitaux, dont la Clinique Saint-Luc Bouge, et c’était normal de les aider. On a créé et mis à disposition un logiciel qui répond précisément à leurs besoins en cette période d’urgence : ils peuvent centraliser les données, disposer d’une vue en temps réel, faire du reporting en interne et en externe vers Sciensano. On répond aux besoins du terrain, que ce soit la direction, la cellule COVID-19, les chefs de service ou même les unités mobiles des hôpitaux. L’ordinateur ou le téléphone deviennent vraiment un outil d’organisation de l’hôpital. Ils restent donc à la pointe en terme de digitalisation de la gestion des soins hospitaliers.“