Consciente de l’urgence de la transition écologique, la Ville de Namur a lancé cette année la formation "L’autre goût de la terre" axée sur les bases de la culture potagère selon les principes de la permaculture. Formation qui s’est clôturée ce samedi 20 novembre par la remise d’un certificat de formation aux participant·e·s.

La formation, assurée par l’ASBL Pleine Terre, était composée de 15 séances théoriques et pratiques de 3 heures réparties sur 9 mois. Une dizaine de citoyennes et citoyens volontaires avaient été préalablement sélectionnés pour suivre ces cours et devenir des ambassadrices et ambassadeurs locaux, capables d’encourager la population namuroise à cultiver une partie de ses fruits et légumes selon les principes de la permaculture, en s’inspirant du fonctionnement des écosystèmes naturels.

À l’issue de la dernière séance de formation qui a eu lieu ce samedi 20 novembre matin, la Ville de Namur, par l’entremise de son Échevine de la Transition écologique Charlotte Mouget, a décerné aux participant·e·s un certificat d’ambassadeur·drice Jardinier·ère de la transition.

"Cette formation témoigne de la volonté de la Ville de Namur de faire de notre commune un territoire plus résilient en soutenant les changements de mode de consommation, en aidant à relocaliser la production de son alimentation et en sensibilisant les citoyennes et les citoyens à la culture potagère biologique", souligne l’Échevine Charlotte Mouget.

Les séances ont abordé plusieurs thématiques : comment bien concevoir son potager et l’entretenir, la composition et formation d’un sol (différentes caractéristiques, etc.), les différents types de légumes et leurs besoins, les présentations des méthodes de culture et la réalisation d’un plan de culture, l’entretien du potager après l’été, la conservation des légumes (surgélation, stérilisation, lacto-fermentation, séchage, etc.), les derniers travaux pour des récoltes en hiver, comment concevoir un potager respectueux du vivant (découverte des auxiliaires de culture les plus courants, lutte biologique), l’animation et la transmission (réalisation d’un projet d’animation/de transmission sur le thème du potager, préparation du potager pour l’hiver), etc.

À l’occasion de cette formation, l’ASBL Pleine Terre était également mandatée pour rédiger un guide de la permaculture. La brochure s’intitule La permaculture dans mon jardin : se nourrir, soigner la nature, favoriser la transition écologique. Accessible en ligne gratuitement, elle se veut une source d’inspiration pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans la création d’un potager personnel.