Ce mardi après-midi, les sections coiffure et bio-esthétique de l’Institut Saint-Joseph de Jambes ont déserté leurs classes pour couper des cheveux et pratiquer des massages dans la… cour. Une action originale pour montrer aux autorités compétentes que ces élèves font partie des grands oubliés de la crise sanitaires. "On a l’impression de ne pas exister, nous formons des professionnels mais ils ne peuvent plus avoir de pratique", explique l’éducateur Mathias Edouard.

Ce n’est pas la panacée mais les futurs coiffeurs peuvent travailler sur une tête malléable. Les esthéticien(ne)s sont par contre dans l’impasse. "Pour ceux et celles qui sont en terminale (NdlR : sixième), c’est la catastrophe", confie Elise Bancu, chef d’atelier de l’option esthétique. "Ils ont déjà été impactés lors de la dernière année scolaire. Leur stage d’un mois en mars a été stoppé après une semaine. Celui de juin a été annulé. Trois compétences n’ont pas pu être validées. Rebelote cette année, deux semaines de stage ce mois-ci ne se dérouleront pas."

Le retard accumulé approche l’équivalent d’une année scolaire et ne peut certainement pas être résorbé par le peu de pratique autorisé en classe. "L’enseignement doit se faire une semaine sur deux à la maison. On donne des tutoriels et les élèves prennent leur maman ou leur sœur comme modèle. À l’école, elles travaillent l’une sur l’autre mais comme on ne peut pas enlever notre masque, il est impossible de faire un soin visage ou un exercice de maquillage."

Autant dire que l’angoisse des jeunes se fait de plus en plus prégnante. "Nous sommes tristes mais aussi stressées", expliquent de concert Soline et Janelle. "On va devoir passer en janvier et février des examens qu’on n’avait pas pu avoir en juin, faute d’apprentissage. Une partie d’un stage prévu en mars devra être annulée pour les mêmes raisons. On joue notre avenir et il n’y a rien de rassurant. Comment convaincra-t-on un employeur de nous engager d’ici quelques mois si nous n’avons pas les compétences requises ?"