Covid à Namur: le taux de positivité atteint les 17%, la police va sévir Namur G.P. © SWIJSEN

La hausse des contaminations et des hospitalisations se poursuit un peu partout en Belgique. Namur n’échappe pas à la règle. Que du contraire, c’est dans notre Province et notre commune que les chiffres sont les plus inquiétants. "On ne va pas se mentir, ils sont dans le rouge", signale Maxime Prévot. "Sur les 7 derniers jours, nous avons comptabilisé 2018 cas positifs dans la Province, soit une hausse de 55%. L’incidence pour 100.000 habitants, est de 669, il était encore de 369 le 11 mars dernier. Pour rappel, le gouvernement estime que pour sortir du confinement, il faut descendre en-dessous de…100. "