Le Collège provincial de Namur a approuvé, ce jeudi, la signature d’une convention de collaboration liant la Province et Les Cliniques Universitaires de Mont-Godinne. Elle porte sur la supervision de l’équipe SOS Enfants pour l'année 2022.

Cette équipe SOS Enfants est composée par le Service d'Aide et d'Intervention auprès des Familles et des Enfants (SAILFE), lui-même composé d’agents provinciaux. Il a pour mission de traiter ou de prévenir des situations dans lesquelles des enfants sont victimes de maltraitance physique, psychologique, sexuelle, institutionnelle, d'inadéquation éducative, d'abandon, d'un contexte inquiétant ou de négligences graves sur l’ex-arrondissement judiciaire de Dinant.

Lorsque le SAILFE reçoit un signalement, il apporte une aide appropriée si nécessaire, en assurant un soutien psychologique et/ou social, voire une prise en charge psychothérapeutique de l'enfant ou du jeune. Cependant la palette d'intervention de l’équipe SOS Enfants est encore plus large. Elle peut notamment répondre à des demandes d'informations et de sensibilisation sur la problématique de l'enfance maltraitée ou encore à des demandes de supervision exprimées par des intervenants confrontés à une situation difficile.

En 2020, année marquée par la crise COVID-19, 129 signalements ont été recensé et 28 d’entre eux concernaient un resignalement. Les signalements touchent toutes les tranches d’âges, principalement entre 0 et 17 ans. L’ensemble de ces signalements ont donné lieu à 52 prises en charge et dans 66% de ses cas, la prise en charge a duré entre 6 et 12 mois et portait sur des faits de maltraitance.

« Les chiffres pour l’année 2021 ne me sont pas encore connus. Cependant, il me revient des agents de terrain que la crise n’est pas de nature à apaiser les familles et que le travail, compte-tenu des mesures sanitaires, n’est pas facilité. L’objet de la convention liant la Province de Namur et les UCL Mont-Godinne porte sur une mission de supervision clinique et fonctionnelle de situations cliniques sélectionnées par le SAILFE. La Supervision s’intéresse au fonctionnement professionnel des accompagnants et soignants comme à celui de leurs encadrants », indique la députée provinciale en charge du secteur du Vivre-Mieux, Geneviève Lazaron.