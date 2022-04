BEP Environnement invite les citoyens à déposer, dans l’un de ses 33 recyparcs de la Province, les vélos dont ils n’ont plus utilité mais qui peuvent être réparés en vue de leur réutilisation.

Ces vélos seront ensuite remis à de nombreux partenaires récupérateurs : ateliers vélos locaux, C.P.A.S., Maisons Croix Rouge, services communaux, institutions pour enfants et adolescents, Le Lions Club de Wallonie, la Ressourcerie Namuroise, les centres pour réfugiés, ainsi que d’autres associations locales.

Participer à cette action citoyenne, c’est poser un geste en faveur de l’environnement (mise en avant du principe de réutilisation) et de l’économie sociale (réinsertion de jeunes via la réparation des vélos collectés).

La collecte dans les recyparcs vise tout type de vélos (VTT, vélos de course, etc.) et de toute taille. Une seule condition : le vélo doit être en bon état général.

Grâce aux nombreux partenariats avec des associations locales, les vélos collectés sont vérifiés avant d’être remis en circulation, essentiellement via des ventes en seconde main à petit prix ou utilisés dans le cadre de projets spécifiques.