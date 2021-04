Depuis 2007, chaque année le troisième samedi d’avril, les intercommunales wallonnes de gestion des déchets s’associent pour organiser une collecte de vélos sur l’ensemble de leurs recyparcs. En raison de la crise sanitaire liée au covid, la collecte 2020 n’a pas pu avoir lieu, c’est dire que la campagne de cette année est attendue par beaucoup de citoyens et de nombreuses associations partenaires de l’action. BEP Environnement, invite les habitants à déposer, dans les 33 recyparcs de la Province (et Héron), des vélos dont ils n’ont plus utilité mais qui peuvent encore servir à d’autres. Ces vélos seront remis à de nombreux partenaires récupérateurs : ateliers vélos locaux, C.P.A.S., entreprises de formation par le travail, services communaux, « Ressourceries », autres associations locales…

Le BEP indique : "Offrir une deuxième vie aux vélos, c’est prolonger la durée de vie d’un objet en évitant qu’il devienne un déchet. Si nous voulons économiser les ressources naturelles de notre planète, ces dynamiques de « réemploi » doivent devenir spontanées. Si je n’en ai plus besoin, je le vends, je l’échange, je le donne… Faire circuler des objets déjà utilisés et encore en bon état est une des clés d’un avenir durable.Participez à cette action citoyenne, c’est poser un geste faveur de l’économie sociale et circulaire. De nombreux partenaires récupérateurs de vélos sont acteurs dans l’économie sociale. Ils oeuvrent pour la réinsertion par le travail au travers des ateliers de réparations des vélos collectés lors de ces actions ponctuelles. Rendez vous ce samedi 24 avril de 9h à 17h"