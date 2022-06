Comme l'année dernière, le collectif ISOLAT proposera cet été dans les rues de Namur son spectacle Jeanne | Sagamore" "Une histoire émouvante avec en toile de fond l'histoire de la Capitale wallonne et comme décor les ruelles de la ville."

Les comédiens indiquent : "Sagamore et Jeanne arpentent le vieux Namur et deux siècles d’histoire avec un humour grinçant. À travers ces souvenirs réels ou imaginés, c’est leur histoire d’amour qu’ils racontent. Un spectacle drôle et émouvant qui emmène ses spectateurs dans un parcours sinueux au cœur du vieux Namur. Durant l’été 2022, Sagamore est alternativement joué par les comédien(ne)s Emilie Berlemont et Michaël Meurant. C’est donc, selon les jours, Jeanne ou Sagamore que vous rencontrerez…Une pièce de théâtre conçue comme une visite guidée, pour un public de 12 à 112 ans.

Représentations: Juin: 25,26, Juillet: 1,2,8 et 9, Août: 13,19,20,21,26,27 et 28

Infos et billetterie: www.isolat.org FB: fb.me/e/1UEPjHAXg