La N97 a été fermée à la circulation, le temps que les nombreux débris soient évacués.

© Dinaphi



Un semi-remorque et un petit camion sont entrés en collision, ce jeudi après-midi, sur la N97 à hauteur de Rosée (Florennes). Les pompiers de Philippeville et Dinant se sont rendus sur place avec une autopompe, un balisage, un officier et deux ambulances. Deux personnes ont été blessées et prises en charge par les secours.