Un accident s'est déroulé hier en milieu d'après-midi entre Sclayn et Thon-Samson, indique le parquet de Namur. Une collision frontale a eu lieu entre une BMW et une Kia sur la N90. La BMW, occupée par un conducteur né en 1984, roulait apparemment trop vite et s'est retrouvée sur la bande de gauche. La Kia qui arrivait en face, avec à son bord deux enfants, leur papa et leur grand-mère, n'a pas pu éviter la BMW.

L'accident a fait 4 blessés dont au moins un avec pronostic vital engagé. L'hélicoptère médicalisé a du intervenir sur place. Le parquet a désigné un expert.