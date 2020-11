La commune de Jemeppe-sur-Sambre lance une opération de solidarité. Intitulée « Colore Jemeppe », cette démarche se veut solidaire et positive. Elle aura pour but de favoriser la cohésion sociale –et locale- entre les Jemeppois(es).

La ville indique : "C’est notamment dans cette optique que chaque après-midi, notre ligne téléphonique solidaire (071/75.00.23), sera spécifiquement dédiée aux citoyens qui ont besoin de parler, d’expliquer leurs problèmes, leurs angoisses, leurs souffrances. Plus que jamais, l’Administration communale doit garder le lien, rassurer et accompagner. Cette crise sanitaire n’est facile à vivre pour personne et notre rôle en tant que service public est d’être aux côté des citoyens durant cette période." Avec l’appui du Collège communal, les agents de l’Administration communale ont donc décidé de lancer « Colore Jemeppe ». Une opération pour laquelle un logo a d’ailleurs été créé :

© DR

Concrètement, chaque semaine et jusqu’au 31 décembre (via la page Facebook de la commune) 6 défis seront proposés. Par exemple, « Une commune illuminée » où l’Administration demandera à chaque citoyen de décorer sa façade pendant les fêtes avec photos et/ou vidéos à l’appui. De plus, des services proposeront des « bons conseils » via des vidéos qui seront spécifiquement dédiées à cet effet (tutos bricolages de noël, conseils sportifs, etc.) Ces vidéos seront systématiquement partagées via la page Facebook de l’Administration communale (jemeppe5190 ou Commune de Jemeppe-sur-Sambre). Elles seront également visibles via le hashtag #colorejemeppe.

" Il s’agit là d’une très belle opération qui émane à la base des services communaux", note le Premier échevin, Pierre Collard Bovy. Une demande que le Collège a directement entendue avec enthousiasme. "Les fêtes de fin d’année risquent d’être ternies à cause de cette crise sanitaire. Il était donc très important d’illuminer Jemeppe d’une autre manière. Je demande vraiment aux Jemeppoises et Jemeppois d’aller rechercher toutes leurs décorations dans le grenier –pas besoin de faire de gros frais- et d’égayer ainsi les rues."