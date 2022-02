Les meilleurs projets immobiliers belges de 2021 ont été récompensés jeudi soir, lors de la quatrième édition des Real Estate Society Awards, les Oscars du secteur immobilier belge.

Dans la catégorie de l’immobilier commercial, c’est le projet "Combattants" à Namur qui a remporté la palme. Après des années de dégradation et d’abandon, le site comprenant un terrain vague, deux maisons et un dépôt de voitures a été transformé pour devenir le siège wallon de la banque Belfius.

Combattants est un immeuble de bureaux de 6 000 m², attenant à la gare de Namur, et pouvant accueillir 350 collaborateurs. Le complexe de bureaux se découpe sur l’horizon namurois et attire les regards avec sa façade unique. L’aménagement du site a été confié aux promoteurs immobiliers Antone et Brownfields. L’architecte Emmanuel Bouffioux, connu pour la maison communale d’Etterbeek, en a assuré la conception et les plans.

C’est la quatrième fois que les "Meilleurs projets immobiliers belges" sont récompensés. Des prix sont attribués dans trois secteurs: l’immobilier (semi-)public, l’immobilier commercial et l’immobilier résidentiel.