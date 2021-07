Si la commune de La Bruyère a été relativement épargnée comparativement aux inondations dévastatrices survenues ailleurs en Wallonie, elle a tout de même été impactée, avec, notamment, des dégâts conséquents chez certains particuliers.

"Le caractère récurrent de ce phénomène dans certains quartiers devient interpellant", précise le collège, qui poursuit : "L’administration communale a mis en place une task force ainsi qu’un service, chargés exclusivement de l’analyse des derniers évènements, de la priorisation des interventions urgentes ainsi que de la recherche de solutions pérennes. Ces nouveaux services auront également comme mission la recherche de partenariats tant avec les secteurs privés que publics afin de pouvoir agir le plus rapidement possible."

Au-delà des actions à mener rapidement, un rapport avec des propositions de solutions concrètes sera présenté dans les 6 mois aux autorités communales. "Nous mettrons tout en œuvre avec sérieux, efficacité et réalisme. Il s’agit de catastrophes naturelles qui, selon les dernières études du GIEC, sont malheureusement amenées à se reproduire de plus en plus souvent. Mais tout ce qui sera possible de faire au niveau local pour les éviter et/ou les réduire au maximum sera fait. Nous organiserons tout cela en essayant d’impacter le moins possible nos missions premières et les autres projets de la commune. Il n’est cependant pas exclu que certains investissements soient, par exemple, reportés afin de pallier au plus urgent, c’est-à-dire à la sécurité de toutes et tous."