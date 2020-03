Le 5 maisons de repos du CPAS veilleront assurer un contact visuel entre les résidents et la famille.

Depuis l’interdiction des visites dans les maisons de repos sur tout le territoire, celles-ci sont assaillies de coups de fil des familles inquiètes. En particulier à la MRS Les Chardonnerets à Jambes, où l’on a appris mercredi qu’une soignante avait été infectée.

Quelle est l’ambiance au sein de l’institution ?

"Ce jeudi matin, aucun membre du personnel ne manquait à l’appel. Je tiens à saluer leur investissement dans un contexte où on sait qu’il y a eu un virus. Nous avons eu une grosse réunion. Du côté des résidents, c’est comme au sein de la population : on n’est ni zen ni paniqué, on s’interroge."

Quelles adaptations a-t-il fallu opérer rapidement ?

"Côté information, on a fait une liste de FAQ, des questions-réponses affichées à chaque étage et mises à jour quotidiennement. Nous avons assuré la continuation des soins. Peuvent entrer dans les homes les soignants extérieurs : kinés, médecins traitants. Pas les coiffeurs ou manucures."

Qu’est-ce qui a été le plus délicat à gérer ?

"La pression extérieure. Une fois l’accueil fermé, les appels téléphoniques sont reportés chez les infirmières et cela contrarie les soins. Nous avons donc organisé un système de communication entre familles et résidents par Skype. Cela sera d’application dès ce vendredi de 16 h à 20 h dans les cinq maisons de repos du CPAS normalement."

Qui s’en occupera ?

"On va organiser un renfort. Un autre renfort pourrait venir d’autres services du CPAS qui vont sans doute tourner au ralenti prochainement. Ce sont des assistants sociaux formés au contact avec les personnes âgées. Ainsi, les résidents retrouveront un contact social, pourront parler, éventuellement faire des activités. Et ce avec toutes les précautions : désinfection des mains et prise de température…"

Quel est le plus gros défi dans les jours qui viennent ?

"On doit réfléchir à organiser quelque chose pour les parents, nous avons un certain nombre de mamans seules, si les écoles ferment. Dans les homes, il faut une présence 24 h/24."