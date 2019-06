Pertes ou bénéfices : les parties ne voient pas les choses de la même façon.

Le 23 juin 2013, Johnny Hallyday se produisait à la citadelle de Namur. Entre des problèmes d’organisation, des préventes qui ne partaient pas et des conditions météos horribles, il fut une catastrophe. Certains y ont perdu leurs billes : un des co-organisateurs est accusé par les deux avec qui il s’était associé d’avoir détourné 200.000 €. On lui reproche un abus de confiance.

Me Gras intervient pour les deux associés qui se prétendent floués. "Les bénéfices comme les pertes devaient être répartis, ceci en vertu d'une convention, mal rédigée et qui comportait des zones d'ombre. Chacun des deux hommes d'affaires mettait 100.000€ et l'organisateur d'événement gérait celui-ci. Un compte en banque a été ouvert chez BNP, c'est par là que devait passer tout ce qui entrait et sortait. C'était limpide. Mais cela a été géré de manière nébuleuse, les mouvements étaient obscurs. Des dépenses et des rentrées ne sont pas passées par ce compte. Pire, le montant de la vente de tickets a été revu par 3 fois à la baisse."

Selon Me Gras, le bénéfice dégagé par ce concert s'élève à 205.000€. Or, il ne restait que 1.500€ sur le compte créé pour organiser l'événement. Le conseil poursuit. "L'organisateur d'événement a utilisé ces fonds pour payer les dettes de sa société, qui allait mal. Il a créé un trou pour en reboucher d'autres. Il ne pouvait pas utiliser l'argent du compte créé à d'autres fins que pour le concert, comme le prévoyait la convention. En octobre 2013, il a même demandé un délai jusqu'au 25 novembre pour rembourser. Il était bien conscient qu'il était redevable de cet argent mais essayait de gagner du temps. Et il n'a jamais remboursé. Je demande donc le remboursement des deux sommes de 100.000€."

Le substitut Moreau a une autre lecture du dossier. "Il s'agissait d'une convention d'apport avec risques, ce qui résulterait du concert pouvait être des pertes comme des bénéfices. L'événement a été un flop et il n'y a pas eu de bénéfice mais des pertes, donc pas de redistribution d'argent. Je demande donc l'acquittement du prévenu."

Pour Me Oger, son client a au contraire été transparent. "Les deux investisseurs étaient des hommes d'affaires avisés, ils savaient qu'ils prenaient des risques en organisant ce concert. Les 200.000€ ont servi à payer la moitié du cachet de l'artiste en avance, comme c'était demandé par son agent. La billetterie en ligne Sherpa avait l'habitude de travailler avec mon client et a versé l'argent sur 3 comptes séparés, voilà pourquoi tout n'est pas passé uniquement par le compte BNP. Les comptes sont très clairs et il n'y a pas eu d'abus de confiance, je demande donc l'acquittement de mon client."

Me Gras insiste : "D'après l'enquête menée et le dossier répressif, ce concert n'était pas déficitaire". Les débats se poursuivront sur ce thème le 19 juin.