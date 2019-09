Le tribunal a estimé que ses associés avaient bien réalisé un investissement et non un prêt.

Le tribunal de Namur a acquitté ce mercredi l’organisateur du concert de Johnny qui avait eu lieu le 23 juin 2013 à la citadelle de Namur. Ses deux associés lui avaient reproché d’avoir détourné 200.000€, à savoir leur participation à l’organisation de l’événement. Ces deux-ci estimaient que le prévenu avait attendu que sa société tombe en faillite pour ne pas leur rembourser les 200.000 euros qu'ils avaient investi. Ce que l'organisateur réfutait, expliquant que les deux hommes savaient qu'ils prenaient un risque financier en investissant dans un événement de ce type, où les pertes, comme les bénéfices, devaient être partagées.

Le tribunal a finalement tranché et acquitte le prévenu de la prévention d’abus de confiance, estimant qu’il s’agissait bien d’un investissement et non d’un prêt. Au civil, le tribunal s’est déclaré incompétent pour statuer sur les réclamations, à savoir 100.000€ pour chacune des parties civiles

A l’audience, le substitut Moreau faisait part de sa lecture du dossier, demandant l’acquittement du prévenu. "Il s'agissait d'une convention d'apport avec risques, ce qui résulterait du concert pouvait être des pertes comme des bénéfices. L'événement a été un flop et il n'y a pas eu de bénéfice mais des pertes, donc pas de redistribution d'argent »

Pour Me Gras, l'avocat de l'une de parties civiles, les choses semblaient pourtant claires : l'organisateur, dont la société était en faillite, a joué la montre. « Le 29 octobre 2013, il demandait à mon client un délai, tant pour restituer le capital investit que pour compter les bénéfices. Sa société est tombée en faillite en mars 2014. Les dés ont été pipés» Pour l'avocat, l'intention frauduleuse était bien-là : attendre la faillite de sa société, afin de ne pas payer ses deux associés.