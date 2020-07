L’organisation et la dynamisation des marchés du territoire namurois ne peuvent avoir lieu sans la participation des maraichers eux-mêmes.

Ce début juillet voit la mise en place de 2 nouveaux comité de concertation entre la Ville de Namur et les ambulants pour les marchés de Jambes de Namur.

Après appel à candidature et élus par leurs pairs, ils sont aujourd’hui 5 porte-voix pour les ambulants du marché de Jambes et 6 représentants du marché namurois.

Dans ces groupes de travail, chacun apporte son expertise, son expérience, son point de vue, qu'il partage avec l'ensemble du groupe. "Nous travaillons à augmenter les solutions possibles et à trouver ensemble les meilleures réponses locales d’où l’importance d’un tel comité pour Jambes et Namur. Cette concertation nous permet d’ajuster nos pratiques en conséquence. Et les défis sont nombreux", explique Stéphanie Scailquin, Echevine de l’Attractivité urbaine en charge des marchés. « Bien sûr, il nous faudra d’abord sortir de la situation actuelle et retrouver des marchés dans leur configuration habituelle pour accueillir tous les ambulants, abonnés et volants. Des pistes sont actuellement étudiées » poursuit-elle. « Une prochaine rencontre est d’ores et déjà programmée le 14 juillet. ».

Autre défi, spécifique à Jambes, un nouveau plan du marché doit être élaboré pour permettre aux bus de ne plus emprunter de déviation et ainsi assurer les temps de parcourir. Echéance : 1/09/2021. « Nous avons aussi pour objectif d’élargir la clientèle jamboise en y attirant les plus jeunes ou encore en nouant un partenariat avec le SPW, voisin du marché. » complète l’Echevine Scailquin. Sans oublier, le défi écologique avec e.a. la venue de producteurs plus locaux ou encore la suppression du plastique.