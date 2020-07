Trois concerts sont prévus au théâtre de Verdure de la Citadelle de Namur du vendredi 28 au dimanche 30 août. Mais avec la diminution de la capacité des spectacles en plein air à 200 personnes au lieu de 400, l'événement est-il maintenu?

"J'avais réfléchi à ce cas de figure et j'ai demandé au collège et au bourgmestre l'autorisation de faire jouer deux fois les groupes devant 200 personnes au lieu d'une fois devant 400 personnes." Le dossier est à l'analyse et l'oarganisateur a bon espoir. "Avec la capacité de 6.000 places au théâtre de Verdure, toutes les conditions sont réunies pour que cela se passe avec des mesures de sécurité maximales", affirme l'organisateur Vincent Charlier.

Les préventes sont en bonne voie, preuve que les Namurois ont très envie de voir ces concerts d'Hooverphonic le vendredi, Goose le samedi et Milow le dimanche. "Il y aura du gel hydroalcoolique, tout le monde sera masqué pendant toute la durée du concert et on pourra le vérifier puisqu'il y aura peu de monde, les bulles de 5 personnes maximum seront clairement indiquées avec des palettes. Le site est tellement spacieux qu'on pourrait faire 200 bulles de 1 personne si on voulait."

Quant aux boissons, elles seront servies individuellement et sans contact. "J'espère que cela pourra se faire ainsi. Si on n'obtient pas l'autorisation, il faudra se résoudre à annuler car les frais sont trop important pour rentabiliser les dépenses avec 200 personnes", témoigne l'organisateur qui s'est associé avec des partenaires namurois pour montrer qu'il est possible de "continuer à vivre sans risque".

