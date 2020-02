80 enfants ont participé dans près de 18 boulangeries !

RUMAN est un vecteur de campagne de marketing territorial dont la jeunesse est la cible pour une prise de conscience du statut de Capitale de Namur. La mascotte est le fruit du travail d’étudiants de la Haute Ecole Albert Jacquard. D’une ébauche, le concept a été transformé en figurine puis en une grande mascotte en peluche qui a été présentée à la presse en avril 2016.

Dans le cadre de son rôle d’agence de marketing territorial de Namur Capitale, NEW (Namur-Europe-Wallonie asbl, l’agence de marketing territorial de Namur Capitale) a mis sur pied le projet «Galette des rois Ruman 2020» visant à mettre en valeur les artisans boulangers pâtissiers namurois. "Pour ce faire, nous avons collaboré avec M. Frédéric Lefranc président de l’Union Royale des patrons boulangers pâtissiers chocolatiers glaciers de la province de Namur. Nous avons réalisé 5 fèves à l’effigie de Ruman, la mascotte de Namur Capitale, ainsi qu’une couronne double face. Un concours de dessin a également été mis en place", explique Frédéric Laloux, directeur exécutif.

Afin de créer un lien entre les enfants et leur boulanger, le concours de dessin pour les 6 à 12 ans a été lancé en paralèlle à la vente des galettes des Rois. Les bulletins de participation étaient disponibles dans les boulangeries participantes. Le but était simple, dessiner Ruman pour son boulanger préféré. Il y a eu pas moins de 80 participant.e.s parmi les 18 boulangeries. Chaque boulangerie a choisi son dessin préféré et a offert à l’heureux gagnant le coffret collector des 5 fèves Ruman. Après avoir récupéré l’ensemble des dessins et les avoir classés en trois catégories d’âges (les 6-7 ans, les 8-9 ans et les 10-12 ans) un jury a choisi un dessin dans chaque catégorie.

"Chaque enfant ayant participé au concours de dessin a reçu un colis de cadeaux Ruman envoyé par la poste. Concernant les trois gagnants, une remise de prix a été organisée le mercredi 26 février à l’hôtel de Ville de Namur en présence de Ruman, M. Lefranc (président de l’Union Royale des patrons boulangers pâtissiers chocolatiers glaciers de la province de Namur) et M. Prévot (Député-Bourgmestre de la Ville de Namur). Ils ont reçu des mains de Ruman et du Bourgmestre un sac de cadeaux Ruman. Les parents ainsi que M. Lefranc ont également reçu des présents. Suite à la remise de prix, une séance photos a été organisée ainsi qu’un goûté avec des spécialités namuroises (des baisers et des avisances) de la boulangerie «De la Place» à Bois-de-Villers."

