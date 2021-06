Un habitant de Walcourt a détourné, en 2019, une voiture qui avait été saisie par un huissier de justice. Quelques mois plus tard, il a harcelé ce même huissier. "Il lui a refusé l’accès à son habitation. L’huissier a dès lors marqué sa voiture présente sur le parking", explique le ministère public. Le Walcourien ne le voyait pas de cet œil et a dissimulé son Opel Astra. Quelques mois plus tard, des déchets ont été mis dans la boîte aux lettres de l’huissier de justice qui a également reçu deux SMS désagréables du prévenu. Ce mardi, ce dernier a écopé de six mois de prison avec sursis pour la moitié de la peine. S.M