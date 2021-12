Huit mois de prison avec un sursis probatoire de cinq ans ont été prononcés, ce vendredi par le tribunal correctionnel de Namur, à l’encontre d’un homme né en 1991 poursuivi une pour entrave méchante à la circulation et une rébellion armée, commises le 31 mai 2019 à Erpent (Namur). Une peine supplémentaire de trois mois avec sursis simple a été prononcée pour la détention d’un couteau à lame jaillissante et d’un coup-de-poing américain.

L’homme avait dépassé un combi de police à vive allure, sur la Chaussée de Marche. Constatant en plus qu’il avait du mal à maîtriser son véhicule, les policiers ont logiquement voulu le contrôler. Mais le conducteur n’a pas obtempéré. Il a accéléré et a dépassé des véhicules arrêtés à un feu rouge. Feu rouge qu’il a brûlé. Un combi de police en travers de la route l’a contraint à s’arrêter mais il a redémarré en direction d’une policière qui lui demandait de s’arrêter. Il a, au passage, percuté le combi de police. Lors de son interpellation, il avait 1,04g d’alcool dans le sang. "J’étais en burn-out, je me foutais vraiment de tout à cette époque", expliquait-il à l’audience.