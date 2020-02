Ca se passe ce mardi de 12h30 à 13h30 à la Bourse (Place d'Armes); c'est gratuit et sans réservation

Les Midis de l'Histoire namuroise font leur retour ce mardi 18 février avec Thierry Luthers. Ce cycle de conférences initié par la Société Royale Sambre et Meuse et par NEW propose 5 conférences dédiées à un sujet de l'histoire de Namur; Chaque conférence se tient de 12h30 à 13h30 à la Bourse (place d'Armes). L'entrée est gratuite et sans réservation.

La première conférence sera donnée par Thierry Luthers et les derniers domiciles connus des personnages célèbres du Namurois. Le journaliste sportif est taphophile. Il est passionné par les tombes et particulièrement celles des personnes célèbres qui ont fait l'histoire. En véritable orfèvre, il a recensé toutes les sépultures des personnalités belges, du sport à la politique en passant par les arts et le monde de l'industrie.

Son troisième tome est consacré aux cimetières des provinces de Namur et de Luxembourg où reposent de nombreuses personnalités locales, nationales et internationales. "Ce sont deux provinces où il y a beaucoup de personnalités très intéressantes. Comme le poids de la tradition catholique y est encore très présent, on continue de beaucoup inhumer. J’y ai découvert beaucoup de personnalités politiques de premier plan, dont Hubert Pierlot, qui était Premier ministre au moment de la guerre. Il y a aussi pas mal de peintres…"

On apprendra ainsi qu'au cimetière de Namur, à Belgrade, il y a un caveau de sœurs bénédictines, "parmi lesquelles il y a une princesse de Belgique qui était la sœur d’Albert Ier. Elle a épousé son cousin, qui était un Hohenzollern. Elle s’est retrouvée dans une situation très compliquée quand son mari a été engagé comme officier de l’armée impériale pendant la première guerre mondiale. Il est revenu du front, est mort en 1919. Joséphine de Belgique s’est retrouvée ruinée, ses biens ont été confisqués… Elle a attendu que ses enfants soient adultes pour entrer dans les ordres. Dans ce même cimetière est enterré François Bovesse, le gouverneur assassiné par les rexistes, qui est le fondateur des Fêtes de Wallonie."

Prochaines conférences des Midis de l'Histoire namuroise:

- 17 mars, Fiona Lebecque, Jacques de Vitry et le trésor d'Oignies.

- 21 avril, Marie Verbeek, Archéologie : les enceintes de la ville de Dinant

- 19 mai, Luc Hiernaux, La loge de Namur et le Grand Orient de Belgique- 16 juin, Jacques Vandenbroucke, La vie quotidienne du soldat belge au sein de la Position fortifiée de Namur en 1939-1940. Drôle de guerre, drôle de vie

- 16 juin, Jacques Vandenbroucke, La vie quotidienne du soldat belge au sein de la Position fortifiée de Namur en 1939-1940. Drôle de guerre, drôle de vie