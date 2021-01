Ce jeudi soir et en direct sur Internet, les élus de Couvin ont frappé fort en matière de communication. Et ce n’est pas flatteur. Quelle altercation entre le bourgmestre et le conseiller Vincent Delire, à propos de la commissaire de la zone de police des 3 vallées, Virginie Wuilmart !

Entre Delire et Wuilmart, les relations sont très tendues depuis…au moins trois ans. La discussion portait cette fois-ci sur les dernières vacances prises récemment par la cheffe de police. Ce qui n’a pas plu au conseiller. Extraits : "Je m’adresse au président du conseil de police…", commence Vincent Delire. "Je vais t’interrompre, Vincent. Si tu as quelque chose à dire à la commissaire, dis-le-lui directement. Je n’ai rien à voir là-dedans", rétorque sèchement le bourgmestre Maurice Jennequin. "Je m’attendais à cette objection. Vous savez bien que les séances de conseils de police ont été réduites au minimum légal. La prochaine est prévue en février, mais ce sera trop tard. Il y a urgence. La commissaire a défrayé la chronique en prenant des vacances à l’étranger…"

La réponse du maïeur, "mais qui es-tu pour la juger ? C’est son droit ! Je ne peux pas accepter ces propos." On finit par comprendre où le conseiller veut en venir. "C’est un comportement plus que blâmable. A une semaine près, elle était dans l’illégalité. C’est inadmissible. Pour quelqu’un qui ne cesse de rappeler à son personnel de montrer l’exemple, c’est un comble. Que dire à nos citoyens sanctionnés qui constatent que la patronne s’autorise ce genre de déplacement controversé. Tout simplement scandaleux !" Le ton monte ensuite entre les deux élus, suivis par d’autres conseillers.

Une vraie cacophonie… "Il faut parler en huit-clos ; on attaque des personnes, c’est assez déplacé. Je te le dis en toute amitié, ce n’est pas logique ce que tu fais", répond le bourgmestre. "Le Collège de police était-il informé de ce voyage ? Si oui, quelle réaction a-t-il eu ? Je souhaite savoir si la commissaire s’est mise en quarantaine. Et qui va la surveiller ?", poursuit Vincent Delire. "Elle est en congé, elle fait ce qu’elle veut ! pas la peine d’ameuter la population pour ce genre d’histoire. Quand on n’aime pas quelqu’un, on le démolit. Les journalistes n’attendent que ça, entre-nous !", conclut le bourgmestre. A noter que la commissaire est actuellement en congé et n’était pas joignable à l’heure d’écrire ces lignes.