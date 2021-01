En parallèle des travaux en cours au cœur du Grand Manège, sur le site de Rogier, il faut préparer le déménagement du Conservatoire. Ces nouvelles installations seront dotées du meilleur équipement possible. Le projet a été voté au conseil communal ce mardi soir. Pour un montant estimé à 243.600 euros, le marché est divisé en deux lots.

Lot 1 : il vise surtout la salle de cours et de spectacle de 150 places. Véritable mini théâtre/salle de concert, elle va être dotée de 6 porteuses. Une porteuse n’est autre que le dispositif d’une salle de spectacle visant à accueillir les différents éléments du décor, de la draperie et de l’équipement sons et lumières. Ces installations seront conçues pour supporter une charge maximale de 350 kilos et disposeront d’un système antichute, et elles seront télécommandées depuis un pupitre mobile et connecté

Lot 2 : Si dans les locaux actuels, seul le petit auditoire comprend une dizaine de projecteurs, le projet de la Ville de Namur compte équiper une grande partie des 15 classes du NéoConservatoire d’une technologie complète (projecteurs, sono, câblage, etc…) :

la salle « Grands Ensembles instrumentaux ;

les salles de classes banalisées ;

la salle de danse et d’expression corporelle ;

la salle d’art dramatique ;

la salle de 150 places. Celle-ci va compter pas moins de 6 projecteurs dits « de découpe » et 16 projecteurs P.A.R.. Tous bénéficiant de la technologie LED pour une utilisation optimale et moins énergivore.

« Forcément, cela va encore améliorer la qualité des cours », estime Eric François, le directeur du Conservatoire. « Cela va être unique ! On parle ici d’une vraie cité de la musique au sein du Grand Manège avec, en plus, le futur Namur Concert Hall de 800 places. »

L’avancement des travaux signifie également qu’il faut faire un inventaire de l’équipement actuel. Même si la plupart du mobilier sera flambant neuf, certaines grosses pièces devront faire le voyage entre Jambes et Namur, comme les 30 pianos dont dispose le Conservatoire. Si tout va bien, le déménagement devrait avoir lieu courant du mois de juin prochain. D’ici là, les travaux devraient être terminés.