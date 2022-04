Près d’un millier d’enfants ont participé à l’animation « Construis ta ville de demain », avec Lego, en 2015 et 2019 à Namur. Vu ce succès, l’événement fait son retour en 2022, du lundi 23 mai au samedi 28 mai, à l’Espace Plein Ciel de la Bourse de Namur, Place d’Armes. Il s’adresse aux écoles et aux particuliers pour les enfants de 5 à 12 ans., explique la Ville dans un communiqué.

Les enfants seront encadrés par des animatrices du NID et recevront toutes les informations nécessaires à la bonne compréhension des enjeux. « En groupe ou individuellement, chaque enfant aura l’opportunité de construire son modèle idéal et d’imaginer le futur de Namur. Tous ces modèles seront ensuite assemblés pour composer le Namur du futur. L’objectif de l’événement est de réfléchir avec les adultes de demain à l’aménagement de leur ville et de créer ensemble de nouvelles façons de penser et de communiquer sur ces enjeux complexes. »

Les écoles et les particuliers sont donc invités à participer à cet événement et à laisser place à leur imagination.

Inscription obligatoire avant le 18 mai 2022 par email : le-nid@ville.namur.be