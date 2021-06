A partir de ce vendredi 25 juin, sur l’E420, dans la tranchée couverte à hauteur de Frasnes-Lez-Couvin, la circulation en 2X1 bande qui s’effectue actuellement dans une demi-trémie (celle qui accueillera à terme uniquement la circulation vers la France) sera entièrement basculée dans l’autre demi-trémie, celle qui accueillera à terme la circulation vers Charleroi, indique la Sofico. Ce basculement permettra de mener en toute sécurité des travaux de parachèvement.

La Sofico indique: "La demi-trémie vers la France doit être fermée pour être équipée de panneaux acoustiques. La livraison de ces panneaux avait accusé du retard lors de la phase précédente portant sur cette demi-trémie. En décembre dernier, les équipes avaient décidé qu’ils seraient placés en fin de chantier pour permettre d’ouvrir cette trémie en 2X1 bande et de poursuivre le chantier avec le moins de retard possible. Or, il s’avère, pour des raisons de sécurité tant des ouvriers que des usagers, qu’il est impossible de les implémenter en laissant un trafic même partiel. Le placement des panneaux devrait être effectué pour l’automne prochain. Dans la foulée, les deux demi-trémies seront ouvertes à la circulation (2X2 bandes). Cependant, les deux demi-trémies devront encore faire l’objet de travaux de finition (pose de signalisation, bornes kilométriques, bardages,…) nécessitant ponctuellement le retrait d’une voie. Ces opérations de finition, qui devraient être achevées pour la fin de cette année 2021, marqueront la fin de la réalisation du chantier du contournement autoroutier de Couvin."

Du 25 juin jusqu’à la fin du chantier, à hauteur de la tranchée couverte, la circulation continuera donc à s’effectuer sur une bande dans chaque sens avec une vitesse maximale limitée à 50 km/h. Les usagers qui circulent sur l’E420 en direction de la France ne pourront plus emprunter la bretelle de sortie « Couvin nord - Chimay » vers la N5 via le rond-point de la Locomotive. Une déviation sera mise en place via la sortie suivante « Couvin centre - Viroinval - Petigny » pour l’ensemble des usagers. Les poids lourds qui souhaitent se rendre vers Chimay via la N99 ne pouvant pas traverser le centre de Couvin, sont invités à effectuer un demi-tour via l’échangeur « Couvin centre - Viroinval - Petigny» pour remonter sur l’E420 en direction de Charleroi et emprunter la bretelle de sortie « Couvin nord - Chimay ».

La réalisation de ce contournement autoroutier d’environ 14 kilomètres, entre Frasnes et Brûly, a été découpée en trois phases, dont une seule est toujours en cours de réalisation. Le premier tronçon de l’autoroute E420 a été inauguré et ouvert au trafic le 17 octobre 2017. Il s’étend de Frasnes au Ry de Rome, soit sur 4,6 km. Le deuxième tronçon, compris entre le Ry de Rome et Brûly, soit sur 8,1 km, a été inauguré les 31 août et 1er septembre 2019 avant l’ouverture au trafic qui a été effectuée dans la foulée le 6 septembre 2019. Seule la troisième phase du chantier est toujours en cours de réalisation. Elle a débuté le 3 octobre 2016. Elle consiste à construire une tranchée couverte à Frasnes sous la voie ferroviaire, un ouvrage d’environ 800 mètres de long dont 80 mètres de tunnel. Cette trémie est, en venant le Charleroi, la porte d’entrée du contournement de Couvin en direction de la France. Le vendredi 7 juin 2019, une circulation en 2x1 bande a été ouverte dans une demi-trémie (celle qui accueillera à terme 2X2 bandes vers Charleroi). Depuis le vendredi 4 décembre, c’est l’autre moitié de la trémie (celle qui accueillera à terme 2X2 bandes vers la France) qui abritait ce trafic en 2X1 bande, avec une vitesse toujours limitée à 50 km/h.

Le budget global de ce vaste chantier s’élève actuellement à €178,4 millions HTVA