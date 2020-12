La circulation sera modifiée dès vendredi sur la E420 à hauteur de Frasnes-lez-Couvin, a indiqué mercredi la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures (Sofico). Les usagers de la route emprunteront la seconde tranchée couverte de la trémie en construction sous la voie ferroviaire, troisième phase du chantier du contournement de Couvin.

Les usagers qui circulent en direction de la France pourront à nouveau emprunter la bretelle de sortie "Couvin nord - Chimay" vers la N5 via le rond-point de la Locomotive. Tous les usagers circulant sur l'E420/N5 depuis Charleroi devront obligatoirement emprunter cette sortie et le rond-point pour se diriger à nouveau vers l'E420 en direction de la France. Par ailleurs, il ne sera plus possible de gagner l'E420 depuis le rond-point de la locomotive vers Charleroi. Une déviation sera mise en place via l'autoroute en direction de la France.

Ces changements permettront d'achever la demi-trémie qui accueillera le sens de la circulation vers Charleroi. Plusieurs travaux doivent encore être réalisés, tels que la pose des dernières couches de revêtement et les marquages, des dispositifs de récolte des eaux, des glissières et des panneaux antibruit qui pareront les murs de la trémie. "Une fois ces opérations achevées, la trémie pourra être ouverte dans sa totalité, permettant ainsi une circulation en 2X2 bandes attendue pour le second trimestre 2021", précise la Sofico. Cette trémie sous la voie ferroviaire à Frasnes-lez-Couvin constitue la troisième phase du contournement autoroutier de Couvin. Débutée le 3 octobre 2016 pour un budget de 12.000.000 d'euros, cette phase est la seule toujours en cours de réalisation. Elle consiste à construire un ouvrage d'environ 800 mètres de long, dont 80 mètres de tunnel pour permettre le passage de la E420/N5.