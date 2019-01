La gare de Dinant a été le théâtre d’une violente bagarre impliquant plusieurs individus en février 2016. Un homme a été grièvement blessé : fracture du pouce, de la mandibule, du nez et multiples contusions sur le corps et au visage. La victime conserve d’ailleurs des séquelles permanentes. "Mon client a mangé de la panade pendant plusieurs semaines et souffre encore aujourd’hui. Il ne mangera plus jamais comme vous et moi. Il a été victime d’une véritable ratonnade" , expliquait son avocat.

Ce mardi, deux des trois auteurs présumés, Kylian et Mayron, ont comparu devant le tribunal correctionnel. " Je voulais récupérer l’argent que j’avais prêté à sa femme" , explique Mayron. "Il s’est emporté. Kylian a voulu calmer le jeu mais l’autre a sorti un couteau. Lorsque j’ai vu ça, je l’ai poussé. Il s’est mangé le mur en plein visage. Il y a ensuite eu échange de coups", poursuit-il.

Selon son avocat, la légitime défense doit être reconnue car un couteau a été sorti. "Dans ce cas-là, mon client devra être acquitté. Si pas, il faudra retenir la provocation." Mais la victime affirme ne pas avoir sorti de couteau. Selon elle, c’est son agresseur qui en était le détenteur. Comme souvent dans ce genre de dossiers, le président devra trancher entre la parole de l’un et celle de l’autre.

Kylian, lui, se serait emparé du couteau pour le jeter dans la Meuse. Il n’aurait pas participé à la bagarre. En réalité, une troisième personne aurait dû se trouver sur le banc des prévenus. Il s’agit de Scoty, qui aurait donné des coups de pied au visage de la victime alors qu’elle se trouvait au sol. "Mais ce dernier est intouchable" , commente le parquet de Namur. Comprenez que personne ne sait où il se trouve. Vu la gravité des faits et la futilité du motif, à savoir 10 euros, le parquet de Namur a requis des peines de 30 mois et 2 ans de prison à l’encontre des deux individus.

Jugement le 5 mars.