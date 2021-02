Aische-en-Refail: contre un projet de 235 logements Namur Grégory Piérard © D.R.

Les 7 et 8 décembre derniers, le projet "les Jardins de là-bas" a été présenté aux habitants d’Aische-en-Refail par le bourgmestre Rudy Delhaise et le promoteur immobilier Vincent Riga. Il prévoit la construction de 235 logements avec environ 130 maisons et 10 immeubles à appartements sur un terrain de 20 hectares, emplacement de l’ancien camping et du Manoir de Là-Bas. Une vingtaine d’habitants de l’entité se sont mobilisés et font part de leur inquiétude.